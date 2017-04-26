RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке»

RBtechnologies объявила об успешном завершении важного этапа автоматизации системы обязательной отчетности в «ЮниКредит Банке». В рамках программы по развитию и поддержке автоматизации обязательной отчетности, «ЮниКредит Банк» применил платформу RB DataSphere, разработанную компанией RBtechnologies для повышения эффективности процесса подготовки обязательной отчётности.

Компания RBtechnologies с помощью новой платформы RB DataSphere реализовала проект по автоматизации формы 0409303, раскрывающей информацию по ссудной задолженности юридических лиц.

Форма 0409303 характеризуется высокой степенью детализации подлежащей раскрытию информации. Это предопределило применение комплексного подхода при реализации данной формы, в том числе по сбору и контролю качества исходных данных. Дополнительно к итоговому отчету и формированию файла для выгрузки в KLiKO, реализация формы 0409303 предусматривает формирование лог-отчета по мониторингу процесса расчета, отчета по результатам проверки качества данных, детального отчета.

В соответствии с принятым в RBtechnologies подходом, проект состоял из трех основных этапов: аналитический, архитектурный и внедрение.

На первом этапе проведен анализ требований регулятора и, непосредственно, требований банка, осуществлен гэп-анализ источников данных. По результатам сформирован и согласован с Бизнес-заказчиком (Департаментом учета и отчетности и Департаментом информационных технологий банка) подход к реализации решения. В рамках второго этапа разработана интеграционная архитектура, требования к доработкам витрин и интерфейсам работы с формами отчетности и требования к доработкам, внедрению и тестированию решения. На третьем этапе произведено внедрение решения и перевод его в продуктивное использование.

Директор направления методологии банковского учета компании RBtechnologies Светлана Антропова отметила: «Перед нами стояла сложная и интересная задача: обеспечить реализацию всех требований Банка к новым формам обязательной отчетности. Применение платформы RB DataSphere при реализации отчетной формы 0409303 позволило Банку значительно расширить функционал процесса подготовки отчетности за счет последовательного применения комплекса процедур в едином пользовательском интерфейсе, что доказало эффективность выбранного нами архитектурного решения».

Решение состоит из нескольких компонентов, основными из которых являются: модуль загрузки и контроля данных, модуль формирования базовых витрин, расчетный модуль, модуль построения отчетов и интерфейсный модуль (рабочее место специалиста по отчетности). Автоматизация 0409303 формы привела к существенному повышению качества данных, как в продуктовых системах, так и в хранилище. Кроме того, автоматизация 0409303 формы послужила основой для создания единой, унифицированной структуры хранения информации по всем видам ссудной задолженности, включая процентный доход и резервы на возможные потери, позволила внедрить дополнительные межформенные контроли по таким показателям как реструктуризация, рефинансирование и реальность деятельности, привела к завершению интеграции отдельных внутренних источников данных.