«Домашние деньги» внедрили систему по противодействию кредитному мошенничеству НБКИ-AFS

Компания «Домашние деньги» внедрила разработанную «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ) межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) в собственную систему принятия решения о выдаче займов. Об этом CNews сообщили в «Национальном бюро кредитных историй».

НБКИ-AFS — высокотехнологичный сервис, предлагающий защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России. НБКИ-AFS проверяет кредитные заявки по логике, основанной на более чем 200 правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов, рассказали в НБКИ.

«Внедрение НБКИ-AFS предоставляет нам преимущества в борьбе с кредитными мошенниками, существенно увеличивая уровень обнаружения подозрительных заявок на получение займов, — заявил главный управляющий директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — В свою очередь, повышение скорости и точности выявления потенциально недобросовестных заемщиков обеспечивает оптимальное управление рисками. При этом данный сервис определяет не только прямые, но и опосредованные связи с мошенническими заявками и значительно увеличивает глубину и точность анализа. В конечном итоге, использование НБКИ-AFS положительно сказывается на качестве обслуживания ответственных клиентов компании».

«НБКИ-AFS — современный высокотехнологичный инструмент по противодействию кредитному мошенничеству, — заявил генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. — Поэтому неудивительно, что наиболее ответственные представители микрофинансового рынка все чаще внедряют данный сервис, позволяющий использовать комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе анализа кредитных заявок. В результате применение НБКИ-AFS не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».