ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах

Компания «Транстелеком» (ТТК) организовала зоны свободного Wi-Fi доступа для клиентов Сбербанка в Сахалинской области. Теперь бесплатный доступ к интернету работает в офисах банка в Южно-Сахалинске, Охе, Курильске, Аниве, Долинске, Корсакове, Холмске, Углегорске, Шахтерске, Невельске, Поронайске, Александровск-Сахалинском, Макарове и других населенных пунктах региона, сообщили CNews в ТТК.

Компания реализовала проект по подключению Wi-Fi в клиентских офисах Сбербанка в восточных регионах России — на Сахалине и Курильских островах. В рамках договора оператор связи предоставил беспроводной доступ в интернет и к информационным ресурсам в круглосуточных зонах самообслуживания, служебных помещениях, клиентских залах, кабинетах руководителей.

Бесплатно подключиться к сети в отделениях банка могут все посетители с помощью мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Они могут получить свободный доступ к информационным ресурсам и возможность совершать банковские операции онлайн.

«Инфраструктура ТТК соответствует высоким техническим требованиям банка и позволяет реализовывать проекты даже в удаленных точках нашей страны. Со Сбербанком в Сахалинской области мы сотрудничаем с 2012 года и с каждым годом расширяем спектр предоставляемых услуг. Теперь, помимо защищенных каналов связи и доступа в интернет, мы обеспечим Wi-Fi в отделениях для удобства клиентов банка», — отметил директор Макрорегиона Дальний Восток компании «Транстелеком» Иван Линник.

«Сбербанк всегда работает над повышением качества сервиса для наших клиентов. Wi-Fi в отделениях позволяет сделать каждое посещение Сбербанка еще более комфортным, а также ускоряет процессы выполнения банковских операций, в том числе через мобильные приложения. Сотрудничество с “Транстелекомом” позволяет нам заботиться о клиентах даже в самых удаленных уголках страны», — заявил Максим Госунов, региональный управляющий директор Департамента организации производства блока «Технологии» Дальневосточного банка Сбербанка.

Сеть Wi-Fi организована в филиалах банка, расположенных как в региональном центре, так и в малых населенных пунктах. Чтобы подключиться к беспроводной сети с мобильного устройства, клиенту или сотруднику банка необходимо пройти предварительную авторизацию.