Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка (за исключением Visa Electron), предлагая безопасный способ оплаты. Об этом CNews сообщили в Сбербанке.

«Популярность оплаты покупок с помощью смартфона растёт день ото дня. Клиенты по достоинству оценили ключевые преимущества этого способа: удобство, скорость, простоту и безопасность», — заявил заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов.

В основе Apple Pay — безопасность и конфиденциальность. Когда клиент Сбербанка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства, пояснили в банке.

Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж с iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.