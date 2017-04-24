«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Браузер» стал корпоративным браузером Сбербанка России. Как рассказали CNews в компании, сейчас он установлен на компьютерах около 50 тысяч специалистов банка. В дальнейшем он появится ещё на десятках тысяч рабочих мест.

Сбербанк использует версию «Яндекс.Браузера» для организаций, которая вышла в марте этого года. Сборка для Сбербанка отличается внешне и позволяет быстро переходить к ресурсам, которые нужны сотрудникам. Так, в неё добавлены ссылки на сервисы банка, Википедию и информационные ресурсы. Управление браузером происходит с помощью групповых политик — правил, которые распространяются на все компьютеры сети. В частности, Сбербанк применяет групповые политики для дополнительной защиты внутренней информации. От угроз в сети сотрудников защищает технология Protect: она проверяет сайты и файлы на вирусы, ограждает от кражи паролей и платёжных данных.

«При выборе корпоративного браузера мы руководствовались в первую очередь двумя требованиями к продукту: это широкие возможности по удалённому управлению программным обеспечением и строгое соответствие нашим требованиям кибербезопасности. Коллеги из Яндекса адаптировали свой браузер специально под потребности Сбербанка, и это определило наше решение», — отметил старший вице-президент Сбербанка Никита Волков.

«Корпоративная версия браузера удобна тем, что её можно настроить под нужды организации: предустановить необходимые расширения, интегрировать во внутренние системы компании, задать внешний вид. Кроме того, таким браузером можно управлять централизованно, не настраивая его на каждом рабочем месте. И мы рады, что крупнейший банк России выбрал для своих сотрудников "Яндекс.Браузер"», — отметил Дмитрий Тимко, руководитель «Яндекс.Браузера».

В настоящий момент «Яндекс.Браузер» установлен в качестве альтернативного браузера на компьютерах офисных специалистов. В дальнейшем он появится на рабочих местах сотрудников отделений Сбербанка и компьютерах, установленных для клиентов.

Использовать версию «Яндекс.Браузера» для организаций может любая компания. Базовая сборка — с технологией Protect и групповыми политиками — доступна на промосайте.