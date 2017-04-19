Клиенты Сбербанка могут дистанционно передавать финансовую отчетность из «1С Предприятие» в банк

Сбербанк объявил о запуске сервиса online-передачи финансовой отчетности из системы программ «1С Предприятие» в банк. Как рассказали CNews в банке, отчетность формируется автоматически на основе бухгалтерских данных. Электронный документооборот обеспечивает качество и достоверность информации, ведет к повышению уровня защиты передаваемых данных.

Сервис доступен клиентам банка – пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначен для рассмотрения кредитных заявок и исполнения условий кредитного договора.

«Сервис предоставляется бесплатно и позволяет ускорить процесс передачи отчётности между банком и клиентами. Предприниматели экономят время и оптимизируют трудозатраты. Отчеты, подписанные электронной подписью, полностью заменяют бумажный экземпляр документа», – подчеркнул директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Машковцев.