Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage

Банк «Открытие» объявил о запуске переводов денег через iMessage. Как рассказали CNews в банке, такая возможность позволит клиентам отправлять запросы и переводы прямо в сообщениях без входа в мобильное приложение банка.

Чтобы отправить запрос, необходимо зайти в iMessage, выбрать получателя, добавить плагин «Открытия», а далее ввести сумму и комментарий. Через несколько секунд адресату придет сообщение о запросе денег, который отобразится в интерфейсе мессенджера. Получателю останется нажать на полученный запрос, ввести код доступа от приложения и подтвердить перевод денег.

«В современном мире банковских технологий нужно уметь быстро адаптироваться и реагировать на появляющиеся возможности, чтобы предлагать клиентам удобные и понятные решения их повседневных задач. Сегодня, используя свойства платформы iOS 10, мы рады предложить пользователям нашего мобильного приложения инновационный способ перевода денег в привычном интерфейсе iPhone мессенджера. Банки должны становиться понятнее и проще для своих клиентов — запросы переводов в iMessage для нас еще один шаг в эту сторону», — сказал исполнительный директор по диджитал и диджитал-маркетингу банка «Открытие» Виктор Яковлев.

Для совершения перевода отправителю и адресату необходимо иметь приложение «Открытия» версии 2.21 и iOS не ниже 10 версии.