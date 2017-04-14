Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени

Сбербанк реализовал в Тюмени безналичную оплату продуктов питания в торговых автоматах «Объединённой Вендинговой Компании», которая входит в федеральный вендинговый холдинг «Ювенко». Оборудование для приема безналичной оплаты установлено на автоматах в аэропорту Рощино, ТВВИКУ и железнодорожном вокзале, сообщили CNews в Сбербанке.

К оплате принимаются карты международных платежных систем Visa и MasterCard, национальной платежной системы «Мир» любого банка-эмитента, в том числе с бесконтактной технологией PayPass и PayWave. Также рассчитаться за покупку можно с помощью смартфонов с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay.

«Сбербанк одним из первых начал внедрение безналичной оплаты товаров в торговых аппаратах Тюмени. Это интересная и современная практика, которую мы планируем активно развивать», — рассказал заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.