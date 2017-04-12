ВТБ24 запустил сервис оплаты мобильного телефона на сайте банка

ВТБ24 представил сервис моментальной оплаты счета мобильного телефона на своем официальном сайте. Как рассказали CNews в банке, воспользоваться услугой без комиссии могут владельцы карт любого российского банка.

Для проведения операции достаточно указать в специальном поле номер телефона, реквизиты карты и сумму пополнения баланса.

Воспользоваться услугой могут владельцы карт на базе платежных систем Visa, MasterCard или МИР любого российского банка.

Минимальная сумма пополнения – 10 руб., максимальная – 15 тыс. руб.

Зачисление денег на баланс мобильного телефона происходит в течение нескольких минут.

Новая услуга ВТБ24 доступна по ссылке.