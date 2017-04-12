«Российский Капитал» представил корпоративный мобильный банк «РК Бизнес Мобайл»

«Российский Капитал» объявил о запуске мобильного приложения «РК Бизнес Мобайл» для корпоративных клиентов. Приложение работает на платформах iOS и Android.

В мобильном банке для бизнеса реализованы как информационные, так и платежные сервисы, в том числе получение выписок по счету, просмотр информации о ближайших офисах и банкоматах банка, оформление платежных поручений, акцепт платежей, отправка писем в банк. Подтверждение операций происходит с помощью одноразовых SMS-паролей.

«Для современного бизнеса дистанционное банковское обслуживание является основным инструментом оперативного управления финансами компании. Поэтому «Российский капитал» внедрил мобильный банк для бизнеса, который сделает управление финансами компании еще более удобным», – сказала Татьяна Протопопова, директор департамента продуктов и маркетинга банка «Российский капитал».

«Российский Капитал» - универсальный банк с широкой филиальной сетью и акционером в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Банк занимает 23 место в рейтинге надежности 100 ведущих российских банков, составленном журналом Forbes. По итогам 2016 года банк занял 25 место по размеру активов в рейтинге Интерфакс-100, подготовленном Интерфакс-ЦЭА. Банк входит в топ30 российских банков в финансовом рейтинге Banki.ru по ключевым показателям деятельности. Капитал банка (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) на 1 марта 2017 года составил 34,62 млрд руб.

