Модульбанк начал выпуск касс нового образца для интернет-магазинов

Модульбанк выпустил кассы, которые позволяют фискализировать оплату через интернет и выдавать «правильные» чеки. Первым клиентом стала компания Infoservice, сообщили CNews в Модульбанке.

В России, по разным данным, сейчас работает от 40 тыс. до 80 тыс. интернет-магазинов. Все они должны не позднее 1 июля перейти на работу по новым правилам, указали в банке. Теперь покупатели должны получать электронные чеки в течение 5 минут после покупки, кассе необходимо быть подключенной к ОФД и ФНС, и у самой торговой точки должен быть в наличии кассовый аппарат.

По старым правилам кассовой техникой сейчас пользуются лишь крупные интернет-магазины, практически все небольшие магазины не используют ККТ или делают это с нарушениями. Неисполнение новых правил грозит штрафом в размере от 30 тыс. рублей.

«Обязанность выдавать электронные чеки по новым правилам — сложное для исполнения требование. Многие интернет-магазины арендуют серверы в специализированных ЦОД и физически не имеют доступа к ним. Даже если владелец интернет-магазина захочет купить обычную кассу, то все равно не сможет подключить ее к своему сайту. Именно для небольших магазинов мы и сделали свое решение. Научили обычную оффлайн-кассу работать с онлайн-магазином», — пояснил Максим Митусов, руководитель «МодульКасса».

Когда покупатель оплачивает товар в интернет-магазине с помощью банковской карты или электронного кошелька, в «МодульКассу» поступает полная информация о продаже — наименование товара, цена, ставка налога. Она передается на кассу, которая может находиться где угодно — дома у продавца, в пункте выдачи заказов, у курьера или в оффлайн-магазине. Как только данные попадают на кассу, они автоматически передаются в фискальный накопитель, и происходит операция фискализации по всем требованиям 54 ФЗ. Покупателю на почту приходит уведомление об оплате, в котором содержится электронный чек. Сразу после оплаты можно зайти на сайт ОФД и проверить, что чек зарегистрирован, и покупка легальна. «На всю операцию уходит около 1 минуты. Главное, чтобы касса, стоящая в магазине, была подключена к интернету», — подчеркнули в Модульбанке.

Особенность «МодульКассы» в том, что она позволяет использовать один и тот же кассовый аппарат и для оплаты наличными курьеру, и для безналичной оплаты в интернете, пояснили представители банка. Возможности «МодульКассы» подойдут небольшим магазинам, для которых возможность сэкономить на установке новой техники очень важна — стоимость решения составляет p6 тыс. в квартал.

Как отмечается, «МодульКасса», в отличии от других подобных решений, находится в собственности у предпринимателя, и он может свободно ей распоряжаться. Дополнительная настройка и установка отдельного ПО «МодульКассе» не требуется. Владельцу интернет-магазина остается только включить кассу и обеспечить ей доступ к сети. К концу года Модульбанк планирует реализовать 10 тыс. касс нового образца для интернет-магазинов.

В ближайшие дни также станет доступным решение «МодульЗаказ», специально созданное для работы курьерских служб.