Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком

Группа компаний Assist завершила техническую интеграцию с коммерческим банком Казахстана — Казкоммерцбанком. Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-платежи на территории республики Казахстан, доступна вся линейка сервисов и платежных решений Assist, предоставляемых предприятиям электронной коммерции. Также реализована поддержка национальной валюты — тенге, сообщили CNews в Assist.

В рамках сотрудничества с Казкоммерцбанком уже подключена международная сеть кофеен Starbucks, с которой Assist также работает на территории России. С помощью Assist осуществляются все операции зачисления средств с банковских карт на карты Starbucks.

«Партнерами Assist являются российские и международные банки, предъявляющие высокие требования к безопасности и качеству предоставляемых услуг. Мы рады, что в их числе теперь один из крупнейших банков Казахстана и Центральной Азии, — прокомментировал событие технический директор Assist Денис Курнаков. — Благодаря интеграции с Казкоммерцбанком мы обеспечили онлайн-компаниям, работающим в Казахстане, возможность принимать платежи при помощи всех востребованных технологий и сервисов, используя личный кабинет, средства аналитики и повышения конверсии — словом, весь арсенал продуктов и решений Assist для рынка e-commerce».

По мнению управляющего директора Казкоммерцбанка Нурлана Жагипарова, «благодаря этому сотрудничеству у крупных международных компаний, которым интересен казахстанский рынок, открываются широкие возможности по приёму безналичных платежей в иностранной и национальной валютах».

Assist обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. Уровень безопасности платежного сервиса подтвержден сертификатом PCI DSS 3.1. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством Apple Pay и электронных кошельков «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney.