Банк «Санкт-Петербург» запустил мобильный сайт

Банк «Санкт-Петербург» объявил о запуске мобильной версии своего сайта. Как рассказали CNews в банке, мобильный сайт является совместной разработкой Студии Артемия Лебедева и команды BSPB Digital, подразделения, отвечающего за развитие digital-продуктов банка. Мобильный сайт дополняет функционал мобильного банкинга BSPB Mobile и ориентирован на клиентов категорий Мобайл first / Mobile Only.

Мобильный сайт создан как часть единой экосреды, в основе которой - приложения мобильного банкинга BSPB Mobile для платформ iOS, Android и WindowsMobile. Новый онлайн-ресурс обеспечит органичное и бесшовное продолжение пользовательского опыта, когда клиенту необходимо, в дополнение к функциональности финансового приложения, получить информацию о продуктах банка. Кроме того, мобильный сайт станет точкой входа в банк для тех пользователей, которые решили стать клиентами, изучив продуктовый контент.

«Решение запустить мобильный сайт именно сейчас – это отнюдь не «запоздалая реакция» на давнишний тренд, мы уверены в точной своевременности старта этого ресурса, - отметил Владимир Китляр, директор по digital-продуктам БСПБ. - Мода на «тотальную мобильность» зародилась еще лет пять назад, но очень долго оставалась лишь иллюзорным предметом обсуждений на отраслевых конференциях, не имея по-настоящему массового проникновения в клиентскую аудиторию, это был все же «период десктопного банкинга». Сейчас смело можно констатировать, что центр тяжести реально сместился в пользу мобильного банкинга. Изменилась и парадигма подходов к созданию мобильных сайтов. Еще несколько лет назад главным фокусом при создании мобильного сайта была необходимость адаптировать его под крайне медленное и дорогое соединение gprs и edge, часто в ущерб дизайну и удобству. Но незаметно состоялась настоящая революция широкополосного мобильного интернета в мегаполисах. Доступность быстрого и недорогого мобильного интернета в сочетании с большими экранами современных смартфонов позволяет делать мобильные сайты лаконично, но уже не аскетично, как прежде. Наш мобильный сайт – это не «открытка с контактами», а полноценный бизнес-инструмент, созданный исходя из потребностей живого клиентского опыта».

Проект по созданию мобильного сайта – это продолжение совместной работы digital-команды банка и команды Студии Лебедева, начатой в 2016 году в рамках проекта по формированию графического образа банка в социальных сетях. В ходе этой работы, нашедшей продолжение в совместном создании мобильного сайта, специалисты работали над модернизацией графической составляющей бренда в digital-среде, созданием гайдлайнов, описывающих актуальные правила работы с брендбуком при создании digital-продуктов. Эта работа продолжается в рамках проектов по актуализации браузерных версий интернет-банка и сайтов банка.

Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» доступен со смартфонов по адресу www.bspb.ru.