Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс.

Группа компаний ITI Technologies, работающая под брендом Finvale, привлекла инвестиции в размере $500 тыс. от ряда венчурных фондов с опытом инвестиций в ИТ, финансовые технологии и услуги. Softline Seed Fund возглавил раунд и подписал документы об инвестировании p15 млн в проект за миноритарную долю. Соинвесторами выступили структуры Da Vinci Capital, которые осуществили дополнительные инвестиции после запуска проекта, сообщили CNews в РВК.

Основная цель Finvale — развитие технологических сервисов для финансовой и инвестиционной индустрии в России и СНГ. На первом этапе развития Finvale будет представлять собой дистрибьютора финансовых услуг, предоставляемых крупными брокерами и коммерческими банками на всей территории России. В перспективе это будет универсальная площадка для покупки любых товаров и услуг — как финансовых, так и нефинансовых. Географический охват маркетплейса будет расширен до международного уровня, рассказали в компании.

«Стратегия Softline Seed Fund направлена на финансирование и развитие прорывных информационных технологий. Модернизация и создание новейших сервисов для финансовой и инвестиционной индустрии несомненно приведут к росту экономики в целом. Проект Finvale даст широкие возможности профессиональным, а самое главное потенциальным инвесторам из всех регионов страны получить простой доступ к востребованным финансовым продуктам», — прокомментировала сделку Елена Волотовская, руководитель Softline Seed Fund.

«Проект Finvale, на наш взгляд, особенно актуален сейчас, когда у различных целевых аудиторий растет потребность в доступе к понятным и завершенным продуктам, — считает Олег Железко, управляющий партнер Da Vinci Capital. — При этом приобретение финансовых продуктов ничем не будет отличаться от покупки любых других товаров и сервисов».