Банк «Хлынов» реорганизовал обслуживание банкоматов с помощью машинного обучения Microsoft Azure

Кировский региональный банк «Хлынов» реорганизовал обслуживание своей сети банкоматов с помощью инструментов машинного обучения облака Microsoft Azure для статистического расчета необходимого количества зарезервированных средств для снятия клиентами банка. Это позволило банку ввести в оборот дополнительные 250 млн рублей в месяц.

Постоянное развитие клиентской сети банка «Хлынов», который также увеличил показатель «средства физлиц» за последний год на 6%, требовало новых подходов к хранению денежных средств клиентов и работе с ними. На старте проекта по оптимизации среднемесячный остаток на картах «Хлынов» составлял порядка 800 млн руб. Треть этих денег резервировались в банкоматах для снятия держателями карт.

Применение сервисов машинного обучения из облака Microsoft Azure позволило банку «Хлынов» снизить объем резервируемых денежных средств в банкоматах до 16 – 20% от среднемесячного остатка на картах: он возрос до 1,2 млрд руб., а резервируемая сумма составила 200-230 млн руб. Освободившиеся средства банк смог использовать для решения других операционных задач, в частности, для кредитования своих клиентов.

Созданный совместно с интегратором «Рубикон» алгоритм, использующий методы машинного обучения, позволил банку сократить количество ежемесячных выездов инкассации более чем в 1,5 раза. Каждый из таких выездов обходится организации в 3 тыс. рублей, а каждая перевозимая тысяча рублей облагается комиссией в 0,026%.

«Я уверен, что в будущем большинство банковских процессов будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Благодаря таким инструментам бизнес-процессы становятся, с одной стороны, гораздо эффективнее, с другой - на уровень экономичнее», – сказал зампредправления КБ «Хлынов» Александр Втюрин.

В ближайшем будущем банк «Хлынов» планирует провести внедрение дополнительных инструментов прогнозной аналитики облака Microsoft Azure для продуктивного использования информации, накопленной за более чем 25 лет работы с клиентами. По данным Accenture 70% из 3100 бизнес- и ИТ-руководителей во всем мире заявили об увеличении за последние два года вложений в технологии искусственного интеллекта, а 55% участников опроса рассказали, что планируют активное использование решений на основе технологий машинного обучения и встроенных решений с ИИ.

«Сервисы машинного обучения из облака Microsoft Azure активно используются в банковской индустрии по всему миру, в том числе, и для обеспечения безопасности инфраструктуры и финансовых транзакций. При этом организации могут не только разрабатывать собственные системы противодействия мошенническим операциям (anti-fraud) на базе нашей облачной платформы, но и применять готовые сервисы, созданные на основе технологий искусственного интеллекта. Так, например, они позволяют повысить вероятность выявления несанкционированного доступа к ресурсам с использованием скомпрометированных учетных записей», - отметила Татьяна Делягина, менеджер по продвижению платформы управления данными Microsoft в России.

Согласно недавно опубликованному рейтингу «Интерфакс - Центр экономического анализа» темпы роста активов КБ «Хлынов» по отношению к концу предыдущего года составили 7,9%, а прирост капитала - 8,4.