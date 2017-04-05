«Ростелеком» предоставил Wi-Fi-доступ в интернет для отделений Сбербанка в Северной Осетии

Компания «Ростелеком» выполнила работы по организации услуги Wi-Fi с авторизацией для филиалов Сбербанка. В рамках заключенного контракта между Северо-Осетинским филиалом оператора и Сбербанком компания будет на протяжении двух лет предоставлять данную услугу для 21 офиса банка на территории РСО-Алания, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Wi-Fi покроет зоны обслуживания и служебные помещения. Ожидается, что проект позволит повысить доступность систем удаленного банковского обслуживания и обеспечит комфортные условия пребывания клиентов банка во время ожидания. Бесплатным доступом в интернет смогут воспользоваться владельцы мобильных устройств, оснащенных модулем Wi-Fi.

«Бесплатным доступом в интернет в клиентских залах банка могут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. Это позволит им иметь свободный доступ к информационным ресурсам и возможность удобной навигации по нужным сайтам, а также повысит технологичность операций и сэкономит время. Теперь можно проверять почту или отвечать на запросы в социальных сетях. Также скоростной доступ в интернет позволяет при помощи консультантов банка прямо в офисах быстро устанавливать на смартфоны мобильные приложения Сбербанка и оплачивать большинство платежей», — рассказал Андрей Подсвиров, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка.

«Организация публичного Wi-Fi-доступа для клиентов и сотрудников Сбербанка — часть нашего многолетнего сотрудничества. Мы оказываем банку услуги виртуальной частной сети, интернет-доступа, традиционной телефонии. Компания обладает современной инфраструктурой, которая позволяет разрабатывать проекты для любого сегмента бизнеса на базе инновационных решений, в том числе технологии оптического доступа», — заявил Кирилл Битаров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала «Ростелекома».

В целом, как отмечается, Сбербанк России и «Ростелеком» являются стратегическими партнерами. Благодаря услуге Wi-Fi банк получает комплексное решение по организации сети беспроводного доступа как для обеспечения потребностей клиентов, так и для решения внутрикорпоративных задач.