Банк «Открытие» перевел ITSM-систему на PostgreSQL

Банк «Открытие» объявил о переводе ITSM-системы с открытым кодом OTRS на работу с PostgreSQL. Как рассказали CNews в банке, перевод проходит в рамках стратегии оптимизации стоимости владения ИТ инфраструктурой.

В ITSM-системе зарегистрировано 1700 сервисов, около 1000 исполнителей обрабатывают свыше двух млн обращений в год. В пиковые часы на портале самообслуживания работают более 700 клиентов - сотрудников банка.

После перехода производительность системы повысилась при том, что оборудование осталось прежним.

«Банк не только переводит существующие системы с Oracle, но и при внедрении новых систем отдает предпочтение использованию PostgreSQL, - сказал директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов. - PostgreSQL за время использования в банке зарекомендовала себя как зрелое промышленное решение, позволяющее существенно снизить лицензионные расходы и затраты на техническую поддержку баз данных без снижения качества».

На данный момент еще три системы банка находятся в процессе перехода на PostgreSQL.