«Тинькофф Банк» запустит центр разработки в «Иннополисе»

«Тинькофф Банк» получил статус партнера «Иннополиса» и запустит там центр разработки. Об этом CNews сообщили в «Тинькофф Банке».

4 апреля 2017 г. прошло заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» под председательством Президента республики Татарстан Рустама Минниханова. В заседании приняли участие председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз и вице-президент по информационным технологиям «Тинькофф Банка» Вячеслав Цыганов. По итогам заседания было принято решение открыть «Тинькофф Центр Разработки» и присвоить ему статус партнера особой экономической зоны «Иннополис».

Общий объем инвестиций «Тинькофф Банка» в первые два года работы «Тинькофф Центр Разработки — Иннополис» составит не менее 50 млн руб.

Сотрудники центра будут разрабатывать портальные решения для финансового супермаркета, дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, а также инновационные высоконагруженные 24/7 финтех-сервисы ипотечной и инвестиционной платформ.

«Не так давно я был в вашем офисе. Конечно, это высокий мировой уровень, новый тип банка, интересная форма работы. “Тинькофф Банк” предоставляет много интересных сервисов. Мы очень заинтересованы в вашем проекте. Вы будете нашим стратегическим партнером», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В декабре 2016 г. «Тинькофф Банк» объявил о решении запустить центры разработки по всей стране. На сегодняшний день центры разработки уже открыты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, и в Новосибирске, в ближайшее время такой центр откроется в Екатеринбурге. На очереди — Ростов-на-Дону, Саратов и Владивосток.