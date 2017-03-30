IBM запускает облачные инструменты для разработки финансовых сервисов

Корпорация IBM запускает платформу IBM Cloud for Financial Services, которая предлагает необходимые структурные элементы для создания финансовых приложений в IBM Cloud. Теперь заинтересованные специалисты получат доступ к API, данным и контенту, чтобы оперативно и в требуемом масштабе создавать и монетизировать когнитивные финансовые приложения для финтехов, банков, фирм по управлению активами и страховых компаний, сообщили CNews в IBM.

Сначала сервис будет доступен в бета-версии, и разработчики получат возможность интегрировать в него инсайты покупателей, регуляторную аналитику, инструменты безопасности, защиту конфиденциальных данных и комплаенс. По задумке компании, это поможет уменьшить время, необходимое для разработки и тестирования. Новые инструменты упростят решение трудоемких задач отбора, преобразования и интеграции информации, позволяя разработчикам использовать сервисы IBM или комбинировать их со своими собственными данными.

«Мы обладаем широкой экспертизой в финансовом секторе. Наш опыт в сфере финансовых сервисов и коммерческого развертывания ИИ на предприятиях и в стартапах стал основой для построения новых инструментов, — рассказала Бриджет ван Кралинген, старший вице-президент направления индустриальных платформ. — Мы рады, что такие инструменты уже используются для быстрого создания передовых когнитивных решений и технологий на базе блокчейна в различных областях, от поддержки новых требований по проведению платежей до решений для обеспечения нормативно-правового регулирования в финансовой сфере».

Так, благодаря поддержке Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) и Центрального банка Сингапура IBM разработала Singapore FinTech Hub, который подключен к облачным финансовым сервисам IBM для разработчиков. Хаб ускорит поддержку проектов Сингапура в области финтеха, предоставляя информацию о местных правилах и нормах, нововведениях в экосистеме, доступ к когнитивным и другим API, инсайты для ускорения инновационного развития и платформу для демонстрации разработок Сингапура на международном уровне.

«Запуск хаба ускорит рост и повысит степень влияния финтех-индустрии Сингапура, а также поможет ей стать частью мировой экосистемы поставщиков API. Созданные решения и API станут доступны международному сообществу разработчиков, что, в свою очередь, позволит расширить присутствие и на зарубежных рынках, — сказал Сопненду Моханди, руководитель финансово-технологического направления MAS.

Одновременно IBM расширяет свою программу для бизнес-партнеров, предоставляя дополнительные программы поощрения и поддержку заказчикам в сфере финансовых услуг. Среди первых финтех-проектов, предлагающих API для финансовых сервисов в облаке разработчиков: Accern, Actiance, Bondevalue, Dow Jones, Eigencat, Envestnet | Yodlee, Opentopic, Plaid, PolicyPal, Quovo, Riskspan, TagniFi и Xignite.

«Партнерство с IBM приближает нас к созданию всеобщей экосистемы финансовых сервисов. За счет объединения институциональных знаний IBM и технической экспертизы Plaid она откроет доступ к критической инфраструктуре для учреждений отрасли и их клиентов», — считает Сима Ганди, директор по развитию бизнеса и стратегии Plaid.

По словам представителей IBM, сегодня заказчики придают все большее значение решениям-сервисам, разработанным под задачи конкретной отрасли. Поэтому независимые поставщики программного обеспечения играют важную роль, взаимодействуя друг с другом в IBM Cloud для создания приложений, полностью ориентированных на облако или способных использовать его инфраструктуру. Сотрудничество таких компаний с IBM помогает им расширить наборы данных, микросервисы и объем контента, а в итоге — увеличить свою клиентскую базу. Консультационные услуги также дают возможность поставщикам улучшить свои позиции в вопросах интеллектуальной собственности. Техническая помощь и сопровождение продаж, эталонная архитектура и поддержка для разработки и использования API также помогают партнерам IBM трансформировать отрасль. Независимыми поставщиками программного обеспечения, которые участвуют в программе, создают и внедряют инновационные решения на платформе Bluemix, являются Avoka, Majesco, TCS BaNCS и другие компании.

По замыслу IBM, хабы корпорации, предоставляющие решения для бизнес-партнеров, такие как центры в Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Далласе, Париже, Ницце, Силиконовой Долине, Штутгарте, Сан-Пауло, Бангалоре и Шанхае, обеспечат прямой доступ к экспертизе IBM. Они помогут партнерам монетизировать финансовые решения на базе когнитивных и облачных технологий IBM. Хабы объединяют специалистов подразделений IBM Design Thinking, Lean Startup, Agile and Extreme Programming по преобразованию рынков банковских услуг, капитала и страхования. На площадке таких центров заказчики IBM, партнеры и разработчики смогут взаимодействовать друг с другом и проводить совместные проекты.