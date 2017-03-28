ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech

Банк ВТБ совместно с фондом «Сколково» провел ежеквартальный отбор проектов Fintech и инновационных компаний. Во главе с заместителем президента-председателя правления Ольгой Дергуновой делегацию ВТБ представляли руководители различных направлений, включая корпоративное, розничное, инвестиционное, транзакционное банков ВТБ, ВТБ24, «ВТБ Капитал» и «Почта Банка», сообщили CNews в банке.

12 компаний представили свои решения для банковского бизнеса. Algomost, Artquant, Coloreyes, DI-Group Cardmat, Flocktory, Fujitsu, Kinian, NWTN Tezis, OZ Forensics, PimPay, ProSoft Biometrics, Teleport предложили свои решения для решения самого широкого спектра задач современного банка: от сервиса для инвестиций в акции компаний до решений в области сложной аналитики данных. Все решения вызвали живую заинтересованность у участников встречи, с 6 компаниями будет продолжена детальная проработка дальнейшего взаимодействия.

По результатам предыдущих этапов, проведенных в 2016 г., уже успешно завершено пилотирование ряда технологий, осуществляется подведение итогов и подготовка к промышленному внедрению в рамках группы.

Ольга Дергунова, заместитель президента — председателя правления, отметила: «Успешное пилотирование и также внедрение решений Fintech-компаний подтверждает эффективность нашего взаимодействия с фондом “Сколково”. Группа ВТБ продолжит активно привлекать инновационные ИТ-разработки с целью оптимизации бизнес-процессов группы».