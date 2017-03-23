«Ренессанс Кредит» запустил обновленный интернет-банк

Банк «Ренессанс Кредит» запустил обновленную версию своего интернет-банка. Новый «Интернет банк» получил существенно переработанную и облегченную структуру — она стала проще за счет оптимизации пунктов меню и внедрения интеллектуальной главной страницы, которая анализирует поведенческие особенности каждого клиента и предлагает персонализированный набор наиболее востребованных пользователем операций в один клик, сообщили CNews в «Ренессанс Кредит».

Вся основная продуктовая информация представлена в виде инфографики. Теперь любой клиент, имеющий, к примеру, кредитный продукт банка, в простом и наглядном виде сможет посмотреть соотношение погашенной суммы кредита и его остатка. Для владельцев кредитных карт был обновлен анализатор расходов, который обогатился новыми платежными категориями для более точного анализа пользователем его расходов.

В разделе платежей появилась динамическая строка поиска, которая позволяет быстро найти необходимого поставщика услуги или желаемую банковскую операцию. На сегодняшний день к системе подключено более 2 тыс. провайдеров самых востребованных услуг, которые любой клиент так же сможет оплатить при помощи функции «автоплатеж»: для этого достаточно только указать суммы и даты платежей в шаблоне.

Кроме того, значительно расширены возможности дистанционного кредитования. Банк в автоматическом режиме формирует индивидуальные кредитные предложения любому клиенту, имеющему «Интернет банк». Оформить такой кредит возможно в личном кабинете, деньги могут быть зачислены на имеющийся счет в банке «Ренессанс Кредит» или в любой другой банк без комиссии, например, на счет зарплатной карты клиента.

«Мы считаем, что для определенных операций, например, открытие вклада или оформление кредита, интернет-банки останутся основным каналом в ближайшее время и не уступят эти функции мобильным приложениям, — Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса «Ренессанс Кредит». — Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом и в ближайшей перспективе планируем внедрить такие функции, как частичное погашение кредитов и возможность рефинансировать ранее взятый кредит. Также мы работаем над обновлением наших мобильных приложений — хотим сделать их ярче, проще, при этом сохранить всю функциональность розничного банка».