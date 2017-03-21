«Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году

«Банк Казани» последовательно оптимизирует систему управления эффективностью на платформе «Контур» от компании Intersoft Lab. В 2016 г. расчет и анализ расходов бизнес-направлений и точек продаж стал вестись с учетом разнесения косвенных расходов; в хранилище данных банка собраны данные аналитического учета, что позволит вычислять трансфертные доходы и расходы для получения более точной оценки себестоимости продуктов и финансового результата бизнес-подразделений и точек продаж. За счет передачи специалистам банка части проектных работ по загрузке данных в хранилище достигнута оптимизация бюджета проекта, сообщили CNews в компании Intersoft Lab.

Банк развивает CPM-систему (Corporate Performance Management) на платформе «Контур» с 2015 г. На первом этапе было развернуто хранилище для сбора данных бухгалтерского учета, нормативно-справочной информации и информации по клиентам; на основе СПО Pentaho Data Integration Kettle ETL настроена загрузка данных из АБС банка и учетной системы «1С», а также налажен выпуск управленческой отчетности.

В результате основным источником для формирования управленческих отчетов сегодня служит хранилище данных, время их подготовки, по оценкам банка, сократилось в несколько раз. Так, ранее для выпуска отчета «Эффективность бизнес-направлений с расчетом показателей» требовалось около 2-3 дней, теперь — около 1 часа. Пользователями системы являются топ-менеджеры банка и аналитические службы, а также бизнес-подразделения, работающие с малым и средним бизнесом, розничными и корпоративными клиентами банка, службы управления рисками, бухгалтерия и др. Для них по данным хранилища готовится отчетность по финансовой эффективности, в частности, отчеты о доходности по продуктам, доходности по клиентам и пр.

Основным направлением развития CPM-системы в 2016 г. стал переход к поддержке методически более сложной модели оценки финансовой эффективности банка. С помощью приложения «Аллокации» было автоматизировано разнесение косвенных расходов на бизнес-направления, точки продаж и продукты и настроен выпуск отчета «Расчет аллоцированных расходов», позволяющий с высокой степенью детализации анализировать расходы бизнес-направлений и точек продаж, включая отнесенные расходы других подразделений. Реализованный механизм аллокаций гарантирует прозрачность результатов вычислений и позволяет получать объективную оценку затрат. Кроме того, ответственные сотрудники банка могут самостоятельно управлять настройками модели перераспределения расходов, что дает возможность оперативно адаптировать ее к изменениям рынка и инициативам бизнеса: открытию новых точек продаж и оптимизации финансовой структуры, вводу новых продуктов и пр.

В 2016 г. хранилище стало пополняться данными по кредитам и депозитам физических и юридических лиц. Собранная информация будет использована для получения уточненной оценки себестоимости продуктов и финансового результата бизнес-подразделений и точек продаж на основании трансфертных доходов и расходов, автоматизация расчета которых ведется в настоящее время, отметили в Intersoft Lab.

При реализации этого этапа была сформирована совместная команда из специалистов банка и представителей Intersoft Lab с целью передачи части проектных работ от поставщика заказчику. Сбор сделок юридических лиц был выполнен Intersoft Lab, а сбор договоров с физическими лицами — специалистами банка. Наряду с использованием инструментов интеграции на основе ПО с открытым кодом это — один из подходов к оптимизации ИТ-бюджета, который по предложению Intersoft Lab был задействован на проекте.

«Перед нами поставлена задача — перейти к новым принципам управления на основе современной системы управления эффективностью банка, которую мы последовательно решаем. Основная часть проекта уже завершена. Сегодня мы получаем из системы актуальные объективные данные, отражающие реальную ситуацию в нужных разрезах и с требуемой детализацией — по всем направлениям бизнеса банка, вплоть до точек продаж, продуктам и клиентам. Эта информация, безусловно, придает дополнительную динамику развитию банка, — подвела итоги развития CPM-системы Эльвира Зарипова, начальник аналитического управления КБЭР «Банк Казани». — Важную роль в успехе проекта сыграла слаженная работа команды, образованной из сотрудников банка и специалистов Intersoft Lab».