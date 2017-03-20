«Почта Банк» закупает устройства самообслуживания Diebold Nixdorf с функцией ресайклинг

«Почта Банк» выбрал компанию Diebold Nixdorf в качестве поставщика 3,2 тыс. устройств самообслуживания с функцией ресайклинг, а также программного обеспечения и сервисного сопровождения к ним. Услуги по развёртыванию и техническому сопровождению сети машин обеспечивают Diebold Nixdorf и её партнёр — компания «Терминал Плюс», сообщили CNews в «Почта Банке».

Как отмечается, банкоматы с функцией замкнутого оборота наличных являются основой операционной модели «Почта Банка», который развивает розничную сеть на базе отделений «Почты России» по всей стране. Она предусматривает отказ от классических касс, а все расчетные операции, включая выдачу, погашение кредитов и открытие вкладов, клиенты могу совершать с помощью банкоматов. В 2015 г. «Почта Банк» перевел всю сеть устройств самообслуживания на ресайклинговые машины. К концу 2018 г. парк банкоматов марки Diebold Nixdorf «Почта Банка» будет насчитывать более 4 тыс. устройств.

По статистике группы RBR, в странах Западной Европы средняя экономия на инкассации, благодаря использованию ресайклинговых банкоматов, составляет 50%. На многих устройствах самообслуживания «Почта Банка» межинкассационный цикл превышает шесть месяцев.

«Высокое качество работы банкоматов Diebold Nixdorf и сервис поставщика позволяет нам снизить операционные издержки и облегчает развитие сети в малых населенных пунктах и на удаленных территориях России», — заявила Елена Мохначева, член правления, операционный директор «Почта Банка».

С учетом территориальной распределённости сети почтовых отделений и устройств самообслуживания «Почта Банка», для профилактических мероприятий используется система ProView, обеспечивающая удалённое управление и мониторинг всех банкоматов Diebold Nixdorf в круглосуточном режиме. Это позволяет устранить часть сбоев без выезда инженера.

«Diebold Nixdorf на протяжении нескольких лет является ИТ-партнёром “Почта Банка”, поддерживая стремительный рост бизнеса заказчика и предоставляя решения для работы с наличными денежными средствами, программное обеспечение и услуги по техническому сопровождению, — отметил Кристиан Вайссер, старший вице-президент и управляющий директор компании Diebold Nixdorf по региону EMEA. — Мировые финансовые учреждения признали стратегическое значение замкнутого оборота наличных денежных средств и постоянно увеличивают долю банкоматов с функцией ресайклинг в своих сетях самообслуживания».