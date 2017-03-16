Решение «Центральной кассы» позволит принимать онлайн-платежи от абонентов с нулевым балансом

Платежная система «Центральная касса» разработала решение, позволяющее даже небольшим региональным операторам, предоставляющим услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии, принимать онлайн-платежи от абонентов с нулевым балансом.

Как рассказали CNews в «Центральной кассе», часто пользователи забывают вовремя заплатить за услуги связи. Вспомнив, сталкиваются с проблемой: от интернета они уже отключены, поэтому для пополнения счета необходимо идти в банк. Это неудобно и требует дополнительных временных затрат. Поэтому «Центральная касса» предложила решение «зеленая зона» — при попытке входа в интернет абоненты с нулевым балансом автоматически попадут на страницу с возможностью оплаты. Как показывает практика, 72% пользователей моментально пополняют баланс.

Но это не единственное нововведение, которое предлагает платежная система операторам связи. Зачастую для оплаты абоненту необходимо перейти на сайт банка или платежного сервиса. Часть пользователей отказываются от оплаты в этот момент. Чтобы повысить собираемость платежей «Центральная касса» настраивает эквайринг на сайте оператора связи. Форма оплаты оформляется в фирменном стиле компании. При этом пользователь может увидеть актуальный баланс и узнать о действующих акциях, рассказали в компании.

Для операторов, которые работают в нескольких городах под одним брендом, но как разные юридические лица или по франшизе, доступна функция «казначейство». В таком случае абоненты из любого города могут увидеть свой баланс на едином сайте бренда. После оплаты информация о платеже будет доставлена в биллинг конкретного участника бренда. Абоненты получают актуальную информацию о балансе вне зависимости от города или юридического лица оператора, осуществляется поддержка единого бренда, при этом финансовые потоки разных компаний не смешиваются, отметили в «Центральной кассе».

«Сейчас практически в каждой сфере идет жесткая борьба за клиента. Операторы связи — не исключение. Акции, скидки, специальные предложения, снижение цен — далеко не все возможные инструменты в этом соревновании. Важно повысить уровень сервиса, сделать все процессы взаимодействия с брендом, в том числе оплату, удобными. Поэтому мы разработали специальные решения для операторов связи, которые позволяют сделать процесс оплаты для абонентов простым и комфортным», — подчеркнул Андрей Рычков, руководитель платежной системы «Центральная касса».