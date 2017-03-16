BSS добавила в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Компания BSS объявила о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.10. Как рассказали CNews в BSS, в новой версии расширены функциональные возможности в части взаимодействия с решением «BSS e-Government Gate».

В «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.10: доработан шлюз взаимодействия с информационной системой «BSS e-Government Gate», который обеспечивает обмен данными с ГИС ГМП в соответствии с новой версией формата 1.16.3. В то же время, реализована возможность запроса и оплаты штрафов ГИБДД со скидкой.

Переход на новую версию системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.10 осуществляется с версии v. 2.7.9, отметили в компании.