Банк «Открытие» запустил расчет процентной ставки онлайн

Банк «Открытие» реализовал новый функционал в интернет-банке для корпоративных клиентов — автоматический расчет индивидуальной процентной ставки по депозитам «Классика» в режиме онлайн. Оферта составляется в режиме реального времени исходя из срока, суммы и валюты депозита, сообщили CNews в «Открытии».

Теперь для того чтобы открыть депозит, клиентам «Открытия» из числа средних и крупных предприятий не требуется дополнительное согласование условий сделки с банком и предоставление документов на бумаге. Достаточно один раз подписать генеральное соглашение на размещение денежных средств, и можно оформлять депозитные сделки онлайн, без посещения офиса.

«В 2017 году мы планируем активно развивать новые цифровые сервисы для корпоративных клиентов, а также выйти на принципиально новый уровень по предоставлению услуг в электронных каналах, — заявила Мария Субботина, управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие». — Мы планируем полную автоматизацию всех бизнес-процессов — это позволит увеличить скорость и удобство в обслуживании наших клиентов».