iOS-приложение банка «Точка» позволит загружать файлы, не заходя в приложение

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») добавил в приложение на iOS функцию «расшарить в Точку»: быстро подгрузить для распознавания сканы, фото документов, а также сводные таблицы. Об этом CNews сообщили в «Точке».

Теперь, чтобы подгрузить с телефона любой файл (в форматах Excel, PDF, JPG), достаточно выбрать его в галерее на смартфоне, нажать кнопку «поделиться» и в всплывающем окне выбрать «Точку». После введения PIN-кода программа предложит несколько вариантов: распознать платёжку или таблицу, отправить в чат от лица определённой компании (если их несколько).

Когда программа распознает документ, в мобильном банке создастся платёж, его реквизиты при необходимости можно отредактировать, а сам платёж — подписать.

«Эта функция сделает работу с документами в приложении “Точки” ещё проще: теперь, чтобы загрузить документ в “Точку”, не нужно заходить в само приложение. Сам механизм “расшаривания” — такой же, как у соцсетей и мессенджеров — в пару кликов», — рассказала Мария Швецова, руководитель digital-направления.