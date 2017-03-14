R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков

Компания R-Style Softlab расширила линейку, включив в нее два новых продукта: «RS-Connect. Валидация СНИЛС» и «RS-Connect. Упрощенная идентификация». Новые модули позволят кредитным учреждениям оперативно подтверждать личность клиентов через сервисы системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщили CNews в R-Style Softlab.

Согласно федеральному закону №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при осуществлении перевода денежных средств (наличных и электронных) по поручению клиента — физического лица может быть проведена его упрощенная идентификация в том случае, если он не открывает банковский счет. «RS-Connect. Упрощенная идентификация» помогает кредитной организации в минимальные сроки с помощью сервисов СМЭВ в режиме онлайн провести проверку соответствия ФИО, паспортных данных, ИНН и СНИЛС клиента. В ответ на запрос банка от СМЭВ приходит сообщение о корректности персональных данных, рассказали в компании. При этом в модуле реализована возможность автоматического выполнения нескольких повторных запросов на случай задержки поступления ответа от СМЭВ.

«RS-Connect. Валидация СНИЛС», в свою очередь, позволяет финансовым учреждениям выполнять идентификацию клиента по свидетельству обязательного пенсионного страхования в онлайн-режиме. С помощью этого модуля банковский специалист отправляет в СМЭВ ФИО, дату рождения, пол и СНИЛС физического лица. В ответ от системы поступает информация о соответствии номера индивидуального лицевого счета фамильно-именной группе.

Новые решения в целом представляют собой самостоятельные продукты, которые могут легко интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой посредством веб-сервисов (онлайн) или файлового обмена (оффлайн). Для интеграции с АБС R-Style Softlab — RS-Bank v.5.5 и RS-Bank V.6 — в модулях предусмотрены встроенные сервисы.

«Проверка персональных данных граждан через СМЭВ существенно облегчит работу сотрудников, выполняющих идентификацию клиентов, и ускорит принятие решений о проведении запрошенных физическими лицами банковских операций», — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.