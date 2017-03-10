Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут купить билет на поезд при помощи Masterpass

Банк «Санкт-Петербург» объявил о том, что для его клиентов покупка железнодорожных билетов теперь доступна через сайт партнера www.ufs-online.ru при помощи технологии Masterpass от международной платежной системы Mastercard.

Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов, доступный ранее по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru, более не доступен для пользователей в связи с появлением более актуального и удобного способа покупки билетов.

После выбора билета и заполнения данных необходимо выбрать Masterpass в «Других способах оплаты», и затем, в открывшемся окне Masterpass выбрать «Банк «Санкт-Петербург», ввести логин и пароль от интернет-банка. Далее необходимо выбрать карту для оплаты покупки и подтвердить покупку интернет-кодом.

Благодаря интеграции интернет-банка с MasterPass, при совершении покупки в интернет-магазинах интернет-банк может запоминать и хранить с соблюдением всех стандартов безопасности информацию о том, в каком магазине какой картой вы расплатились и т.д., поэтому не потребуется каждый раз заново вводить эти данные на сайтах этих интернет-магазинов.