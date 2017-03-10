Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации

Банк «Санкт-Петербург» применяет для защиты конфиденциальной информации и контроля подключения внешних устройств к ПК программный продукт DeviceLock. Для эффективной эксплуатации системы в банке были своевременно разработаны инструкции, регламентирующие работу подразделений банка в части сопровождении ПО и предоставления доступов, сообщили CNews в «Смарт Лайн Инк».

Банк «Санкт-Петербург» осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. Приоритетные направления деятельности банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. Наличие собственного процессингового центра позволяет банку поддерживать и обслуживать пластиковые карты.

В банке используется гетерогенная информационная среда, организационная структура управления ИТ создана в соответствии с рекомендациями ITIL и другими мировыми практиками. Управление по обеспечению информационной безопасности в Дирекции по безопасности выполняет контроль более чем 2500 сотрудников. Модель системы информационной безопасности банка основывается на процессном подходе к построению СИБ для противодействия актуальным угрозам ИБ, определенным с применением экспертного подхода.

Как рассказал начальник Управления по обеспечению информационной безопасности банка Анатолий Скородумов, «для выбора оптимального решения задачи противодействия утечкам через внешние устройства нами был проведен пилотный проект с привлечением основных игроков на рынке контроля периферийных устройств. DeviceLock показал себя как простое ПО с простой моделью внедрения. В итоге была реализована гибкая модель управлением доступом к внешним устройствам с использованием групповых политик, при этом все работы по внедрению были выполнены собственными силами».