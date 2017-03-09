Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

В коммерческом банке «Региональные финансы» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона». Получить и отправить денежные переводы возможно во всех офисах банка, расположенных в Москве, сообщили CNews в «Золотой Короне».

Клиенты Регионфинансбанка теперь могут осуществлять денежные переводы «Золотая Корона» в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья, доступные в сервисе. Как отмечается, перевод денег осуществляется по привлекательным тарифам: при отправке валютного перевода с конвертацией по курсу системы в момент транзакции комиссия за услугу составляет 0%.

Для перевода по системе «Золотая Корона» не требуется открытие счета, процедура занимает всего несколько минут. Денежные переводы «Золотая Корона» осуществляются в режиме онлайн и, по словам представителей компании, соответствуют всем стандартам безопасности. Инфраструктура обслуживания сервиса насчитывает более чем 49 тыс. пунктов.