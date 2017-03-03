«Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии

В 10 отделениях финансовой компании «Джаба Кредит», расположенных в Тбилиси, Рустави и Батуми, теперь можно воспользоваться сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы». Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». В пунктах «Джаба Кредит» для переводов «Золотая Корона» доступны следующие валюты: российские рубли, доллары США, евро и лари.

Для клиентов финансовой компании действует специальное предложение «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы «Золотой Короны» на момент отправки.

«Подключение к сервису денежных переводов “Золотая Корона” — важный шаг для нашей компании. Мы стремимся предоставлять своим клиентам передовые услуги и рады сотрудничать с “Золотой Короной”, имеющей большую долю на грузинском рынке трансграничных переводов. Мы надеемся, что наши отношения будут успешно развиваться», — говорит Занда Гоголадзе, генеральный директор «Джаба Кредит».

«Мы рады присоединению компании “Джаба Кредит” к числу участников нашего сервиса. Надеемся, что сотрудничество будет длительным и плодотворным, и наш новый партнер поможет “Золотой Короне” укрепить позиции в Грузии», — прокомментировала событие Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона».

Так, по данным Национального банка Грузии на декабрь 2016 г., на долю «Золотой Короны» приходится 25,7% от общего объема входящих и 39,9% от исходящих денежных переводов.