Новикомбанк подвел итоги 2 лет эксплуатации приложения Intersoft Lab по контролю бюджета хозрасходов

Приложение «Бюджет хозяйственных расходов» компании Intersoft Lab эксплуатируется в Новикомбанке более двух лет. Его использование позволило обеспечить должный контроль целевого использования средств, усилить бюджетную дисциплину, результативно решать задачи оптимизации бюджета АХР, сообщили CNews в Intersoft Lab.

В 2014 г. в Новикомбанке было внедрено приложение «Бюджет хозяйственных расходов» в составе платформы «Контур 3.1». Приложение обеспечило автоматизацию процессов оперативного контроля, учета и анализа исполнения бюджета хозяйственных расходов.

По отзыву банка, приложение стало основой для оптимизации издержек в масштабах всего финансового учреждения. Реализованный с его помощью механизм централизованного оперативного контроля гарантирует, что средства в филиалах и точках продаж расходуются строго в соответствии с запланированным бюджетом. Система автоматически проверят, чтобы платежи в филиальной сети не превышали лимитов на расходы, а бюджетный контролер финансового управления ежедневно отслеживает целевое назначение каждого платежа в филиальной сети, ежемесячно проверяя несколько сотен документов оплаты.

За счет обмена данных системы бюджетного контроля с АБС, работающей в банке, сотрудники Новикомбанка оперативно получают информацию о выполнении платежей, ежедневно анализируют план-факт отчетность об исполнении хозяйственного бюджета.

По словам представителей банка, детальная информация по платежам, хранящаяся в приложении, стала исторической базой данных по хозяйственным расходам. На основе этой информации ответственные сотрудники могут анализировать структуру затрат и спланировать оптимальный хозяйственный бюджет на следующий год, отслеживают динамику закупочных цен и оптимизируют закупки. Так, например, на 36% удалось сократить расходы на бумагу, на 55% — затраты на канцтовары, на 24% — хозяйственные расходы.

Приложение является частью комплексной системы управления эффективностью Новикомбанка. Данные о хозяйственных расходах используются при расчете финансового результата для детализации затрат бизнес-направлений и точек продаж.

В настоящее время пользователями приложения являются более 40 сотрудников различных подразделений банка, указали в Intersoft Lab.