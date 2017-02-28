Количество пользователей Paypal One Touch достигло 50 млн

Компания PayPal объявила о том, что количество пользователей сервиса OneTouch по всему миру составляет более 50 млн. При этом возможность быстрой оплаты в один клик предоставляют уже более 5 млн магазинов, сообщили CNews в PayPal.

Сервис One Touch был впервые представлен в 2016 г. и позволяет людям быстро и безопасно осуществлять покупки в интернет-магазинах — без ввода какой-либо платежной информации, имени пользователя или пароля. Благодаря ему процесс чек-аута становится простым, что повышает конверсию для продавца, указали в компании. Так, по данным PayPal, уже 64% продавцов из 500 крупных компаний, использующих сервис One Touch, заявили о значительном повышении конверсии после подключения сервиса.

Сервис прост в использовании как для пользователей, так и для продавцов. Чтобы подключить One Touch, покупателям необходимо лишь активировать услугу, установив флажок «Оставаться в системе» (stay logged-in) при оформлении заказа или на странице активации сервиса PayPal.com/onetouch. После входа в профиль PayPal и подключения услуги пользователи могут осуществлять оплату покупок в магазинах, поддерживающих One Touch (при условии использования одного и того же устройства и браузера; подключение действительно в течение 6 месяцев). При этом вся информация остается защищена PayPal, а на пользователей сервиса будет по-прежнему распространяться действие программы защиты покупателей.

Поддержка сервиса One Touch включается автоматически для продавцов и онлайн-магазинов, у которых подключена система Express Checkout. Услуга предоставляется бесплатно и не предполагает никаких дополнительных комиссий.

Кроме того, PayPal объявила, что общее количество их пользователей по всему миру превысило 200 млн. Помимо этого, растут объемы мобильных платежей. В четвертом квартале 2016 г. через платформу PayPal было проведено мобильных транзакций на $31 млрд, что на 53% больше, чем за аналогичный период в 2015 г. Из них более $2 млн было проведено в течение пяти дней между Днем Благодарения и Киберпонедельником. Через мобильные устройства теперь проходит треть всех платежей через PayPal.