ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»

ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинговому центру ДБО провайдера Faktura.ru – в линейке продуктов финансовой организации для корпоративных клиентов появился обновленный онлайн-сервис интернет-банкинга.

Сотрудничество «Башкомснаббанка» и компании ЦФТ началось в 2015 г. – финансовая организация выбрала систему ЦФТ-Банк для модернизации технологической инфраструктуры, перевода бизнес-процессов на новую ИТ-платформу. «Башкомснаббанк» – универсальный банк, предоставляющий клиентам полный спектр банковских услуг. Стратегическая задача кредитно-финансовой организации – обеспечение дальнейшего роста позиций на финансовом рынке, совершенствование качества банковских услуг, наращивание клиентской базы. Для этого банку требуется соответствующая ИТ-инфраструктура.

«Мы рассматриваем информационные технологии как один из источников конкурентных преимуществ банка сегодня и в долгосрочной перспективе, – сказал Флюр Галлямов, председатель правления «Башкомснаббанка» – ИТ не должны сдерживать бизнес, а должны максимально эффективно содействовать его развитию. Два года назад мы приняли решение начать радикальное технологическое переоснащение, нацеленное на создание высокотехнологичного банка, и осуществить переход на новую АБС. Сейчас основная часть этого проекта завершена. В ходе него проделан большой объем работ: проведен аудит бизнес-процессов банка, осуществлена миграция данных из прежней АБС в систему ЦФТ-Банк, выполнена интеграция нового решения с установленными в банке системами. Мы создали современную мощную, производительную, функциональную ИТ-платформу, отвечающую высоким требованиям информационной безопасности и надежности, гибкую в части адаптации под новые требования бизнеса и законодательства. Новая АБС позволит нам выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов, операционной деятельности. Все это, безусловно, придаст дополнительную динамику нашему развитию».

«С Башкомснаббанком у нас сложились дружеские партнерские отношения, – отметил Андрей Висящев, председатель правления ГК ЦФТ. – Нам импонирует, что банк берет на вооружение новые технологии, новые подходы к формированию ИТ-инфраструктуры. Башкомснаббанк активно развивается и мы готовы поддерживать его нашими решениями и инновациями. Возможности системы ЦФТ-Банк позволят нашему партнеру не только во всем соответствовать основным отраслевым и рыночным трендам, но и играть на опережение, реализовать все амбициозные планы по росту и развитию».

В настоящее время в систему «ЦФТ-Банк» переведены все ключевые бизнес-процессы Башкомснаббанка: работа с физическими и юридическими лицами, межбанковские и межфилиальные расчеты, формированием отчетности с учетом требований ЦБ РФ и др.

В перспективе планируется расширение используемой банком функциональности «ЦФТ-Банк» за свет внедрения комплексов приложений для работы банка на фондовом рынке, ведения управленческого и налогового учета, бюджетов административно-хозяйственных расходов и капитальных затрат.