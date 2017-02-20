Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о запуске системы по защите от DDoS-атак корпоративной сети «СКБ-банка», построенной на базе услуги Internet Umbrella. Система гарантирует доступность всех банковских интернет-сервисов кредитной организации и обеспечивает стабильность работы доступных через интернет автоматизированных систем, даже когда объем входящего трафика в десятки и сотни раз превышает нормальные значения, рассказали CNews в Orange. Интеграция облачной системы защиты Internet Umbrella и средств безопасности на площадках клиента позволяет бороться с DDoS-атаками.

В ходе зарегистрированной банком 8-часовой атаки все сервисы благодаря защитной системе оставались доступными, а сотрудники и клиенты не зафиксировали случаев блокировки доступа к интернет-ресурсам банка. В автоматическом режиме системой защиты от DDoS-атак оператора Orange объем пропускаемого в сторону клиента паразитного трафика был понижен в пять раз, в дальнейшем, при помощи тонкой настройки, поток нелегитимного трафика был дополнительно уменьшен еще в четыре раза. Таким образом, система защиты от DDoS-атак оператора Orange в 20 раз уменьшила объем поступающих в сторону клиента запросов, процент отсеченных нелегитимных запросов составил 94,27% от общего объема трафика за период атаки, указали в компании.

Сотрудничество «СКБ-банка» и Orange началось еще в 2006 г. и продолжается уже более 10 лет. Помимо виртуальной частной сети IP-VPN, которая объединяет филиалы банка в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, Orange предоставляет кредитной организации дополнительные сервисы, в том числе телефонию, доступ к финансовым системам SWIFT, Reuters, MICEX, а также единый порт выхода в интернет посредством прямого BGP-пиринга.

«СКБ-банк» является крупным региональным банком с государственным участием, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Для того чтобы обеспечить своим клиентам в интернете должное обслуживание и современные технологии, «СКБ-банк» использует облачные сервисы оператора Orange.

«Мы высоко ценим не только техническое решение, которое оказалось удобным и функциональным, но также команду поддержки Orange, всегда готовую помочь нам с решением как стандартных, так и экстренных вопросов, — отметил Денис Зубахин, начальник Управления телекоммуникаций «СКБ-банка». — Благодаря удобной системе управления и быстрой реакции их специалистов нам удается предотвратить злонамеренное воздействие на нашу сеть, избегая репутационных и финансовых потерь».

«Каждая минута простоя сервисов финансовых организаций может стоить им значительных средств. Именно поэтому мы стремимся предоставить своим клиентам услуги по защите интернет-подключения. Решение Internet Umbrella позволяет не допустить DDoS-атаку в сеть клиента, даже если технические эксперты еще не успели на нее отреагировать», — подчеркнул Дэвид Холден, коммерческий директор, Orange Business Services в России и СНГ.