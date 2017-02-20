Меткомбанк автоматизировал работу с банковскими гарантиями с помощью R-Style Softlab

Компания R-Style Softlab завершила проект по автоматизации работы Меткомбанка (г. Каменск-Уральский) с банковскими гарантиями. Компания внедрила в кредитном учреждении специализированный модуль, входящий в решение для ведения кредитного направления деятельности финансовых учреждений RS-Loans V.6, сообщили CNews в R-Style Softlab.

В ходе проекта R-Style Softlab провела конвертацию данных выданных банковских гарантий из системы источника в установленный модуль и адаптацию функциональности решения под специфику кредитной организации. Сотрудникам банка — пользователям системы — стали доступны такие автоматизированные операции с гарантиями, как выдача и погашения, изменение параметров через дополнительные соглашения, формирование резервов, пролонгация, снятие с учета, списание с внебаланса, вынос на просрочку, ведение обеспечения и другие действия.

«Мы давно пользуемся системой RS-Loans V.6, и она положительно себя зарекомендовала, — рассказал Дмитрий Малоземов, заместитель председателя Правления Меткомбанка. — Внедренный модуль “Банковские гарантии” позволит оптимизировать бизнес-процессы банка и обеспечить увеличение количества операций.

«В наших ближайших планах — дальнейшее развитие работы кредитного учреждения с банковскими гарантиями, — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab — В частности, нам предстоит реализовать также начисление, оплату и вынесение на просрочку комиссий по договору гарантии исходя из сформированного графика».