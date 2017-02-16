Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении

Ассоциация кенийских банков (Kenya Bankers Association, KBA), являющаяся центральным координационным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы. Как сообщили CNews в Tieto, разработанное компанией платёжное программное обеспечение позволит KBA через дочернюю компанию под названием Integrated Payments Service Limited (IPSL) внедрить платёжные экспресс-сервисы для 45 банков-участников ассоциации KBA, став межбанковской платформой в восточноафриканском регионе для обслуживания платежных транзакций в реальном времени.

«Благодаря своим глубоким знаниям местного рынка и международному опыту в сфере мгновенных платежей компания Tieto является ведущим партнёром в разработке свитчинговой платформы, — заявил глава ассоциации KBA Хабил Олака. — Данный проект реализуется в соответствии со стратегией развития национальной платёжной системы, которая призвана содействовать финансовой интеграции и усилению взаимодействия на основе общей технологической инфраструктуры. Данная платформа сделает доступными инновационные продукты с высокой масштабируемостью и управлением рисками».

Первым продуктом, который будет запущен на платформе KBA Switch, станет инновационный Р2Р-сервис, позволяющий осуществлять мгновенные круглосуточные денежные переводы. Запуск P2P-сервиса в режиме реального времени запланирован на первый квартал 2017 г.

«Мы рады оказать поддержку KBA в обеспечении нашей общей миссии, заключающейся в том, чтобы приносить обществу реальную ценность и способствовать общему экономическому росту и развитию, предоставив одной из инновационных стран и организаций в Африке площадку для мгновенных платежей — от формирования объёма проекта, через процесс разработки и до успешной реализации. Тот факт, что скоро любой человек в Кении сможет за считанные секунды отправить деньги другим клиентам банка посредством всевозможных каналов, станет примером инструмента для финансовой интеграции в регионе. Мы поздравляем KBA и участвующие в ассоциации банки с этим достижением и с ждём запуска», — заявил Марис Озолиньш, руководитель направления розничных платежей и платёжных карт в Tieto.

Платформа KBA Switch обладает потенциалом для оказания поддержки банковской системе и финансовым регуляторам в Кении в достижении их общих целей, способствующих повышению эффективности и финансовой доступности. Кенийская отраслевая свитчинговая площадка создана по образцу подобных платформ, в том числе реализованных в Гане, Зимбабве и Великобритании, указали в компании.