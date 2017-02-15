Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз

Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016 г. до 70 тыс. на текущий период, сообщили CNews в E-Com. По словам руководителя проекта электронного факторинга компании E-Com Антона Шевченко, такие данные позволяют оценить востребованность процедуры трехстороннего взаимодействия по телекоммуникационным каналам связи поставщика, фактора и торговой сети в схеме заказа товара и его своевременной оплаты при поставке.

На текущий момент прямой обмен электронными данными в рамках сервиса FactorEx наладили 26 крупнейших банков-факторов, среди которых «Альфа-Банк», НФК, «ПромсвязьФакторинг», «Русская Факторинговая Компания», Металлинвестбанк, банк «ФК Открытие». Благодаря такой широкой партнерской сети клиент E-Com получает одобрение на финансирование фактически в 98% случаев.

FactorEx реализован на базе SaaS-платформы Evolution 3.0 и позволяет поставщикам оперативно получать одобрение о доступной сумме денег от банка-фактора. «Зачастую клиенты нуждаются в консультации по выбору услуги финансирования и поиску финансового агента, направляя запрос на подбор оптимального решения. Команда проекта в рамках сервиса помогает настроить это взаимодействие и сузить круг поиска решений», — пояснил принцип работы FactorEx Антон Шевченко.

Если говорить о процедуре подключения к сервису, то после выбора поставщиком финансового агента настройка функционала занимает буквально 1-2 дня, включая процесс обучения сотрудников. Таким образом, техническая часть много времени не занимает, а значит, можно достаточно быстро перейти к передаче электронных данных на верификацию в адрес факторинговой компании, подчеркнули в компании.

В целом рынок факторинга на сегодняшний день имеет положительную динамику, отметили в E-Com. По данным «Ассоциации факторинговых компаний», в первом полугодии 2016 г. российские факторы профинансировали товарооборот на сумму p665 млрд, что на 7% (43 млрд) больше, чем за аналогичный период 2015 г., при этом было обработано 4,2 млн поставок.