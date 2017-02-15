Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab

ИТ-компания R-Style Softlab обновила в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (г. Москва) решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу кредитных учреждений с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ), а также операции с валютой. Целью модернизации была оптимизация процесса работы с финансовыми инструментами срочных сделок и конверсионных операций, сообщили CNews в R-Style Softlab.

После обновления банку стал доступен модуль, объединивший в себе функциональность подсистем «Бэк-офис операций с производными инструментами» из предыдущей версии RS-Securities V.6 и «Конверсионные операции» из также установленной в банке системы RS-Dealing V.6.

Благодаря обновлению ПО специалисты банка весь пул операций с валютой осуществляют в одном интерфейсе (а не в двух разных системах, как ранее), который охватывает неттинг по всем платежам операций, выпуск общей отчетности, оформление генерального соглашения на все виды сделок и пр.

Как ожидается, реализация в одном модуле функциональности двух разных подсистем позволит кредитному учреждению оптимизировать деятельность сотрудников, работающих со сделками с валютой и ПФИ, а также снизить риск возникновения ошибок при проведении операций.

«Объединённый модуль “Финансовые инструменты срочных сделок и конверсионных операций” предлагает пользователям широкий набор инструментов: биржевые и внебиржевые срочные сделки покупки/продажи ценных бумаг Т+3 и более, срочные и today-сделки покупки/продажи драгоценных металлов и валюты и многое другое, — рассказал Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Благодаря существенному расширению функциональности решения RS-Securities V.6 финансовая организация сможет предоставить своим клиентам больше возможностей для выгодного инвестирования денежных средств».