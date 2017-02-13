Сбербанк адаптировал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для незрячих

Сбербанк выпустил новое приложение «Сбербанк Онлайн», совместимое с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все основные возможности «Сбербанка Онлайн». Также в мобильном приложении обновился дизайн и оптимизированы пользовательские сценарии самых популярных операций, сообщили CNews в Сбербанке.

VoiceOver — это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона, и VoiceOver озвучит нужный элемент экрана.

«Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей, — подчеркнул Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. — Мы начали большую работу по адаптации “Сбербанка Онлайн” и ведем ее вместе с экспертами проекта “Особенный банк” Сбербанка и Всероссийского общества слепых».

«На настоящий момент мобильное приложение “Сбербанк Онлайн” можно рекомендовать разработчикам мобильных приложений российских финансовых институтов в качестве образца с точки зрения обеспечения невизуальной доступности», — отметил аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.

«Особенный банк» — это экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям, пояснили в банке. Вся адаптация происходит при непосредственном участии людей с инвалидностью — созданы специальными экспертные группы. За 2016 год 37% отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью, 3200 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов c помощью аудиовыхода, более 9800 — с помощью азбуки Брайля, более 16 тыс. банкоматов расположены на более низком уровне для людей на колясках. В 2016 г. запущен проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге, в феврале 2017 г. он стартует в регионах России.