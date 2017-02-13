МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик»

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС, сообщили CNews в операторе.

При переводах другим пользователям сервиса, которые являются абонентами МТС, достаточно указать номер телефона получателя. При этом можно выбрать счет для зачисления средств — счет телефона или электронного кошелька МТС.

Идентификация абонентов МТС в сервисе происходит автоматически. В случае успешной идентификации им сразу же доступны денежные переводы, платежи на сайтах иностранных компаний, а лимиты по разовым операциям составляют p60 тыс. Для клиентов «МТС Банка» — пользователей сервиса интернет-банкинга — лимиты по разовым операциям в сервисе «Кошелек МТС Деньги» увеличиваются до p200 тыс.

«Сегодня мы вступаем в новую эру развития мобильных и финансовых услуг. Мы создали единую экосистему, которая за счет своего удобства, прозрачности и высокой безопасности использования станет полноценной заменой наличным средствам и банковским картам. Нынешние возможности сервиса — только начало, по мере появления новых продуктов и услуг объединим все возможные способы оплаты с различными программами лояльности, — заявил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич. — Мы верим в то, что наличные и карты станут атавизмом, и все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций — как для общения, так и для финансовых действий — это смартфон».

Клиенты МТС получили возможность совершать платежи и переводы с электронного кошелька со смартфона или сайта МТС, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, нужно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» (работает с операционными системами версий iOS 7.1, Android 4.1. и выше) или зайти на www.dengi.mts.ru. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Эмитентом электронных денежных средств выступает «МТС Банк».

Сервис доступен не только абонентам — физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица. Теперь эта категория абонентов не будет сталкиваться с ограничениями при платежах по номеру мобильного телефона — например, платить за связь, интернет, транспорт, ЖКХ можно с электронного кошелька МТС, отделив средства на нём от средств на лицевом счету телефона или банковской карте, отметили в МТС.

Абоненты оператора также получат возможность участвовать в программе лояльности «МТС Бонус» — пользуясь сервисом, они смогут накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний-партнеров МТС.

МТС будет ежемесячно расширять функционал сервиса, в том числе ориентируясь на отзывы и пожелания клиентов. В частности, в течение 2017 г. «Кошелек МТС Деньги», среди прочего, получит следующее развитие: функционал сервиса, за исключением платежей с лицевого счета, станет доступным абонентам любых сотовых операторов; появится возможность осуществлять платежи в магазинах и транспорте с лицевого счета или электронного кошелька МТС как через приложение «МТС Деньги», так и при помощи USSD/SMS-команд (для пользователей кнопочных телефонов); в интернет-магазины и терминалы партнеров сервиса будет добавлена платежная кнопка «МТС Деньги» для быстрой оплаты с привязанных к сервису банковской карты, лицевого счета или электронного кошелька МТС; существующие пользователи и провайдеры сервиса мобильной коммерции «Легкий платеж» и «Автоплатеж» будут переведены в сервис «МТС Деньги». Кроме того, панируется объединение сервиса «МТС Деньги» с сервисом мобильного банкинга «МТС Банка» и расширение спектра банковских услуг, предоставляемых с мобильных устройств. Клиенты «МТС Банка» после авторизации в сервисе смогут видеть список и баланс своих банковских карт, осуществлять переводы между картами и оформлять банковские продукты.