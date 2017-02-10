«МигКредит» представил мобильное приложение для Android

Компания «МигКредит», работающая на рынке микрофинансирования, представила свое собственное мобильное приложение для платформы Android. Новый инструмент создан для оптимизации работы с заемщиками и развития возможностей технологической базы компании в части user experience и клиентской лояльности, сообщили CNews в «МигКредит».

«Разрабатывая продукт, мы учли общий тренд к формированию онлайн-каналов выдачи и управления займами, а также обратную связь от клиентов. Более 60% заявок на заем компания получает с мобильных устройств, поэтому ключевым требованием к новому интерфейсу стали простота и удобство пользования. Мы довольны первыми показателями возврата клиентов в приложение и использования сервисов. Уже в марте мы выпустим версию для пользователей iOS», — рассказала Надежда Денисова, директор по маркетингу МФО «МигКредит».

По словам разработчиков, мобильное приложение «МигКредит» поможет быстро получить деньги, заполнив краткую анкету. Повторный заем выдается «в один клик», в течение минуты на банковскую карту. Привязав карту, можно также совершать платежи по займу в одно действие, в режиме 24/7. Push-уведомления оповещают о датах очередных платежей и актуальных рекламных акциях. Всем пользователям доступна бесплатная выписка из БКИ с текущим рейтингом заемщика.

«Новый инструмент позволит гибко взаимодействовать с клиентами, выгодно дополняя нашу экосистему вместе с веб-порталом и сотнями пунктов обслуживания по всей России», — считает генеральный директор МФО «МигКредит» Олег Гришин.

Приложение «Мигкредит» доступно в Google Play пользователям смартфонов и других устройств на ОС Android версии 4.4 и более поздних.