Банк «Открытие» обновил мобильное приложение для корпоративных клиентов

Банк «Открытие» объявил о выпуске нового релиза мобильного приложения «Открытие-Бизнес Мобайл» для корпоративных клиентов. Как рассказали CNews в компании, в процессе обновления была добавлена функция подписи и отправки в банк платежных поручений, предварительно созданных в системе «Бизнес-Линк» - интернет-версии банка.

Также стало возможным загрузить несколько электронных ключей для подписи документов от разных компаний и акцептовать бюджет в рамках услуги «Контроль исполнения бюджета» с предварительным просмотром вложенного файла.

Все новые функции уже доступны пользователям мобильного приложения на базе iOS и Android. Владельцы устройств на базе iOS, кроме того, теперь смогут осуществлять акцепт посредством отпечатка пальца - touch ID.

Обновленные приложения доступны для всех клиентов банка «Открытие» с выручкой от 400 млн рублей за последний календарный год.

Скачать приложение можно в App Store и Android Market.