«Альфа-Банк» представил мобильное приложение для торговли на бирже

«Альфа-Банк» представил собственное приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android и открывает трейдеру безопасный удаленный доступ к торговле, наблюдению за рынком, контролю стоимости и уровня риска его портфеля, рассказали CNews в «Альфа-Банке».

Функционал «Альфа-Директ» близок к возможностям десктопных систем. Приложение позволяет совершать сделки с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями), фьючерсными контрактами и валютами на Московской бирже, просматривать котировки, получать свежие биржевые новости. В ближайшее время «Альфа-Директ» также откроет доступ к торговле американскими акциями.

Обновление котировок и отправка торговых поручений происходит в реальном времени, что позволяет трейдеру принимать актуальные инвестиционные решения, где бы он ни находился — в пути, в командировке или на отдыхе.

По мнению представителей банка, мобильное приложение востребовано в качестве инструмента удаленного контроля. «Многие наши клиенты, отправляясь в отпуск, закрывали свои торговые позиции из опасений потерять деньги в результате неожиданных колебаний рынка. С мобильным приложением “Альфа-Директ” легко удерживать в поле зрения нужные торговые позиции и видеть стоимость и уровень риска всего портфеля», — пояснил директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet «Альфа-Банка» Сергей Рыбаков.

В необходимый момент трейдер имеет возможность мгновенно среагировать на рыночную ситуацию и получить доход или защитить себя от финансовых рисков. При этом пользователь «Альфа-Директ» не ограничен в выборе биржевых инструментов и основных типов торговых поручений, он может свободно торговать с нескольких брокерских счетов. Главные отличия мобильного приложения от десктопной версии обусловлены размером экрана, в силу чего просмотр и торговлю с графиков, проведение технического анализа и ряд других операций удобнее осуществлять в десктопной версии терминала, отметили в «Альфа-Банке».

Безопасность мобильного приложения обеспечена системой идентификации при входе. Торговые поручения клиентов подписываются усиленной электронной подписью. Вывод средств с брокерского счета через мобильное приложение невозможен.

С начала февраля скачать «Альфа-Директ» можно бесплатно в магазинах Google Play и Apple Store. Приложение готово к использованию сразу после установки. Пользователей стационарного терминала «Альфа-Директ 4.0» встретит интуитивно понятный интерфейс, они смогут сразу войти в приложение под привычным логином и паролем.