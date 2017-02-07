«Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка

«Промсвязьбанк» объявил о совместном с ИТ-интегратором «Техносерв» завершении проекта разработки и внедрения комплексной системы мониторинга ключевых приложений банка.

По итогам проведенного конкурса в качестве исполнителя работ по созданию и внедрению платформы был выбран системный интегратор «Техносерв», а компания Riverbed – в качестве поставщика программных решений.

В результате проекта на мониторинг поставлено восемь бизнес-критичных систем банка, в число которых вошли основная АБС банка, системы дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail и PSB On-Line, системы для торговли и учета на финансовых рынках, SMS-шлюз банка и шина передачи данных. Внедренное комплексное решение позволяет отслеживать производительность компонентов: серверов, сетевых устройств, программного обеспечения операционных систем, приложений и получать аналитические сведения для оперативного принятия решения по устранению проблем.

Состояние всех компонентов в целом дает понимание о статусе бизнес-процессов взаимодействия клиентов банка с системами, а также состояния интеграционного взаимодействия и запросов между системами в информационном ландшафте банка, причем это возможно с детализацией до конкретной транзакции конкретного пользователя.

Проект включил в себя три основных этапа: аналитический, архитектурный и непосредственно инсталляционный. В рамках первого этапа специалисты «Техносерв» провели исследование и анализ ставящихся на мониторинг бизнес-критичных систем банка. Экспертами команды проанализированы бизнес-логика, основные операции, функционал и смежные запросы систем. Детальному исследованию подверглась поддерживающая данные решения ИТ-инфраструктура банка. На основе собранной информации в рамках второго этапа была разработана архитектура системы мониторинга и сформирована логика ее дальнейшего внедрения.

Система состоит из нескольких компонентов, основными из которых являются: Riverbed AppResponse Xpert (отвечает за анализ трафика), агентский мониторинг Riverbed AppInternals (анализ «Enterprise-приложений» банка, созданных с использованием языка программирования Java и платформы .NET) и Riverbed NetProfiler (анализ компонентов инфраструктуры, их влияние на производительность приложений). Финальным этапом внедрения системы стала последовательная инсталляция и настройка всех компонентов решения для каждого бизнес-приложения банка.

«Сегодня для повышения производительности сотрудников банка и сохранения высоких стандартов обслуживания клиентов недостаточно иметь высокопроизводительное оборудование и предоставлять сервисы с высокой доступностью. С учетом развития бизнеса Промсвязьбанка и тренда к централизации ИТ-ресурсов, увеличения скорости изменений, мы пришли к тому, что традиционные средства мониторинга – health-check – не позволяют быстро выявлять все проблемные места. Для решения проблемы Промсвязьбанк внедрил новую платформу для мониторинга бизнес-критичных приложений», - прокомментировал проект Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка.

«Данные компоненты представляют собой лишь часть созданного решения. Проект носит комплексный характер, ведь исторически во многих организациях мониторинг ограничивался отдельными сегментами ИТ-инфраструктуры – сеть, сервера, СХД обеспечивающих работу приложений и ИТ-сервисов. В данном же случае установлены шесть компонентов платформы Riverbed SteelCentral, которые позволяют в целом оценивать производительность ИТ-среды банка. Насколько мне известно, это первый российский проект создания центра управления ИТ такого масштаба с участием Riverbed», – отметил Александр Стулов, глава представительства компании Riverbed Technology в России и СНГ.

Данные от всех компонентов стекаются в созданный «над системой» единый портал с предоставлением соответствующей статистики и аналитики по работе приложений, поддерживающих их систем и оборудования. Решение интегрировано с системой мониторинга CA Spectrum. Последняя уже эксплуатируется в банке и является «зонтичным» решением, куда передаются данные из всех имеющихся систем мониторинга банка.

«Мониторинг приложений позволяет выявить узкие места, снизить время ожидания отклика системы на действия пользователей и, как следствие, существенно повысить скорость реакции на деградацию производительности приложений, оперативно внести необходимые изменения. Данная система хорошо вписывается в схему управления изменениями, в частности сокращает цикл внесения изменений и нового бизнес-функционала. Таким образом, обеспечивается повышение производительности сотрудников банка, что позволяет «Промсвязьбанку» эффективно существовать в высококонкурентной среде и предоставлять клиентам лучший сервис», – отметил Владимир Волков, вице-президент по продажам компании «Техносерв».

«Система мониторинга заточена на измерение производительности работы пользователей. Мы можем отследить весь путь прохождения клиентского запроса и ответа системы на нег, вплоть до конкретного пользователя, у которого возникла проблема с производительностью приложения. Причем у нас нет необходимости ждать обращения пользователя, система самостоятельно обнаружит «аномалию» на том или ином участке и оповестит администратора системы или инженера дежурной смены, - сказал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям «Промсвязьбанка». – На следующий год нами запланирован запуск нового проекта, который будет посвящен развитию созданной системы мониторинга. Сегодня мы ведем проработку задачи, которая подразумевает тиражирование, увеличение количества поставленных на мониторинг операций и бизнес-систем «Промсвязьбанка». Для нас это означает достижение полного контроля над бизнес-процессами, качественное и своевременное управление инцидентами и как конечный результат – сокращение издержек на устранение аварий и повышение качества обслуживания клиентов банка».