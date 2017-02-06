В «Евросети» можно уплатить задолженности по исполнительным производствам ФССП

Во всех салонах «Евросети» с декабря 2016 г. доступен новый сервис по оплате задолженностей по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Поставщиком технологического решения стала группа компаний «Моби.Деньги» в партнерстве с компанией «Расчетные системы».

Теперь свои задолженности по исполнительным производствам (не уплаченные в срок штрафы ГИБДД, налоги, алименты и другие виды обязательных платежей) можно уплатить наличными на кассе любого салона связи «Евросеть». Для осуществления оплаты вам не нужен паспорт или другой документ подтверждающий личность. Достаточно назвать кассиру номер исполнительного производства, которое вы хотите оплатить, а также свои фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона. Кассир в течение нескольких минут проведет платеж и выдаст кассовый чек, который важно сохранить. Погасить задолженность вы можете как полностью, так и частично.

Салоны «Евросети» расположены на центральных улицах, в торговых центрах, в непосредственной близости от станций метро и транспортных узлов и работают в выходные и праздничные дни. Таким образом, уплата задолженностей ФССП станет более доступной и позволит повысить собираемость задолженностей ФССП в масштабах РФ.

«Посетители салонов “Евросети” активно используют наши дополнительные сервисы: оплата услуг ЖКХ, уплата штрафов, пополнение электронных кошельков, и многое другое. Салоны “Евросети” удобно расположены, за счет чего можно совершить платеж, не меняя своего привычного маршрута, — рассказала Мария Шалина, директор управления телекоммуникационных услуг и дополнительных сервисов компании «Евросеть». — В связи с востребованностью подобных услуг, мы постоянно расширяем их ассортимент, и теперь в наших салонах можно уплатить задолженность по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Для этого необходимо назвать сотруднику салона номер исполнительного производства, а также свои фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона».

«“Моби.Деньги” продолжает развивать сервисы оплаты транспортных и обязательных государственных платежей. Мы планируем расширять сотрудничество с сетевым ритейлом по данному направлению и увеличивать количество проектов с наличными деньгами, — отметила Олеся Карпова, директор по маркетингу и розничным проектам «Моби.Деньги». — Несмотря на то что, сегодня почти у каждого есть банковская карта, многие россияне по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными, считая именно этот способ оплаты надежным. И мы идем навстречу нашим клиентам, предоставляя максимум востребованных способов оплаты».