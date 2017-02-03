CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана

Компания «КиберПлат Казахстан», провайдер электронных расчетов в республике Казахстан, прошла процедуру учетной регистрации в соответствии с законом «О платежах и платежных системах». Информация о регистрации опубликована в реестре платежных организаций на сайте Национального банка республики Казахстан, сообщили CNews в «КиберПлат».

Закон № 11-VІ от 26.07.2016 «О платежах и платежных системах», подписанный президентом республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, упорядочил государственный контроль и надзор за деятельностью систем электронных платежей, урегулировал отношения в сфере организации платежного рынка и регламентировал процедуры осуществления платежных услуг.

Закон определил, что частные небанковские организации, которые оказывают платежные услуги на территории Казахстана, обязаны пройти учетную регистрацию в Национальном банке, и информация об этом должна быть отражена в реестре.

Система CyberPlat («КиберПлат») работает в Казахстане с 2006 г. Ее платежная инфраструктура насчитывает более 30 тыс. точек, а региональные представительства расположены во всех крупных городах республики. CyberPlat обеспечивает прием платежей в пользу операторов мобильной и фиксированной связи, провайдеров проводного и мобильного интернета, систем охранной сигнализации, поставщиков жилищно-коммунальных и многих других услуг. Платежные операции проходят в режиме реального времени, денежные средства зачисляются на счет в течение нескольких секунд.

«Строгое соблюдение национального законодательства во всех странах присутствия — безусловный приоритет платежной системы CyberPlat (“КиберПлат”). Мы поддерживаем инициативы Национального банка Казахстана, направленные на упорядочивание деятельности этого сегмента отрасли в соответствии с международной практикой и повышение прозрачности проведения платежных операций. Закон способствует развитию конкурентной среды на рынке платежных услуг республики Казахстан и созданию благоприятных условий для защиты прав конечных потребителей», — прокомментировал событие генеральный директор системы электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») Андрей Грибов.