«Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке

Во второй половине 2016 г. компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению «Системы управления знаниями» Сбербанке. Основными пользователями продукта стали сотрудники андеррайтинга — подразделения, осуществляющего анализ и экспертизу рисков. Запуск системы реализован для розничного и корпоративного направлений андеррайтинга, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге».

Разработанный программный комплекс характеризуется рядом расширенных функциональных возможностей. Основной задачей внедренного продукта является накопление и хранение нормативной базы для оперативного использования ее андеррайтерами, повышения скорости и технологичности процесса обработки заявок. До внедрения системы информация находилась в различных коммуникационных каналах: портал, электронная почта, бумажный носитель. Реализация проекта позволила консолидировать и сгруппировать накопленный массив данных и обеспечить его доступность в одном источнике. База информации постоянно пополняется и актуализируется.

Одной из ключевых особенностей реализованного продукта стала доработка порядка ознакомления с нормативными документами. Ежедневно пользователям может приходить несколько распоряжений. Каждый раз, когда публикуется новый документ, сотруднику по электронной почте приходит уведомление. Дополнительно при входе в систему всплывает информационное окно, напоминающее о необходимости ознакомиться с обновлением, при этом в зависимости от важности документа дальнейшая работа в системе может быть заблокирована до момента подтверждения ознакомления. Такой подход позволяет быть уверенным в донесении точечной информации до всех пользователей.

Также в продукте реализован инструментарий создания подсистем информационных и методологических подсказок, интегрированных в другие ИТ-системы. Подсказки позволяют пользователю в интерактивном режиме получать информацию о дальнейших необходимых действиях в соответствии с актуальной нормативной и регламентирующей документацией.

Ядро системы реализовано на платформе IBM FileNet. Совместной разработкой «Техносерв Консалтинга» и Сбербанка стал пользовательский интерфейс и элементы управления бизнес-процессами.

«Проект будет активно развиваться и дальше. Будут подключаться не только андеррайтеры, но и клиентские подразделения. Предполагается, что в 2017-2018 годах в системе одновременно будет работать порядка 20 тысяч пользователей. Плюс будет точечное развитие функционала, например, систему подсказок планируется интегрировать с Siebel», — рассказал Алексей Катрич, заместитель генерального директора «Техносерв Консалтинг».

По мнению Александра Ведяхина, старшего вице-президента Сбербанка, «для банка успешное завершение проекта разработки и внедрения системы управления знаниями стало значимым событием. Сохранение, систематизация и использование знаний в работе — важный инструмент снижения рисков при принятии решений».