Qiwi в составе ассоциации «Финтех» приступила к развитию перспективных финансовых технологий

Ассоциация «Финтех», учрежденная в конце 2016 г. Банком России, Сбербанком, банком ВТБ, «Альфа-Банком», Газпромбанком, банком «Открытие», «Национальной системой платежных карт» и «Киви Банком», прошла государственную регистрацию и приступила к работе. На должность генерального директора ассоциации «Финтех» назначен Сергей Солонин, глава группы Qiwi.

В рамках деятельности ассоциации группа Qiwi будет участвовать в создании единого пространства для платежей физических и юридических лиц, а также разработке и внедрении наиболее перспективных технологий в следующих областях: идентификация и менеджмент цифровой идентичности; продукты, основанные на технологии распределенного реестра; платформы для платежей физических и юридических лиц; открытый API.

В рамках ассоциации предусмотрены различные формы взаимодействия с организациями-партнерами с учетом профиля их деятельности. Интерес к работе с ассоциацией уже проявляют финтех-стартапы, технологические компании и профильные образовательные учреждения, отметили в Qiwi.

«Уникальная для России концепция функционирования ассоциации объединяет не только участников рынка, но и регулятора и экспертное сообщество в рамках единой коммуникационной и технологической платформы. Именно такой формат уже успел доказать свою эффективность в организации финтех-хабов по всему миру», — заявил Сергей Солонин, генеральный директор ассоциации «Финтех».